Саломе Зурабишвили: Важно, чтобы Грузия и грузинский кризис оставались в центре мирового внимания
15.01.2026 17:31
Важно, чтобы Грузия и грузинский кризис оставались в центре мирового внимания, - указанное заявление в интервью The Brussels Times сделала 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, «чувство, что Грузия должна быть самостоятельной и иметь свое и естественное чувство европейского будущего, глубоко заложено в народе ».
«Они [правящая партия] явно исполняют указания России о расторжении связей с Европой для того, чтобы начать жесткую антиевропейскую и антизападную риторику, которая не естественна для грузинского народа», - заявила Зурабишвили.
По ее слова, на фоне множества геополитических кризисов в мире, сложно обеспечить то, чтобы Грузия оставалась в центре внимания.
По ее же словам, бездействие Евросоюза в Грузии имеет негативное влияние на отношение народа к Европе, так как «призывы к санкциям слышны, однако позже обнаруживается, что в действительности ничего не сделано».
