Сиоридзе: Пропаганда «Грузинской мечты» полностью слилсь в деле о химическом отравлении


15.01.2026   17:50


Если будет международная тяжба, она должна опираться на международное расследование, которое установит, чем на протяжении 5 дней нас травили в декабре 2025 года, а не тот спектакль, который поставила СГБ, чтобы скрыть правду, -указанное заявление сделал один из лидеров «Лело – сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.

По его словам, пропаганда «Грузинской мечты» полностью слилась в деле о химическом отравлении граждан.

«Пропаганда «Грузинской мечты» полностью слилась в деле о химическом отравлении граждан. Они анонсировали большую судебную тяжбу против BBC. До сих пор мы не видели ни одной из таких попыток. Сейчас, же, как оказалось, комиссия про коммуникациям внесла жалобу в эквивалентный орган против BBC. Реально, если и состоится подобная международная тяжба, она должна опираться на международное расследование, которое установит, чем нас травли в декабре 2025 года, а не тот спектакль, который в течение 5 дней провела СГБ, чтобы скрыть улики»,- заявил Сиоридзе.


