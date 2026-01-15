Сиоридзе: Пропаганда «Грузинской мечты» полностью слилсь в деле о химическом отравлении

15.01.2026 17:50





Если будет международная тяжба, она должна опираться на международное расследование, которое установит, чем на протяжении 5 дней нас травили в декабре 2025 года, а не тот спектакль, который поставила СГБ, чтобы скрыть правду, -указанное заявление сделал один из лидеров «Лело – сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.



По его словам, пропаганда «Грузинской мечты» полностью слилась в деле о химическом отравлении граждан.



«Пропаганда «Грузинской мечты» полностью слилась в деле о химическом отравлении граждан. Они анонсировали большую судебную тяжбу против BBC. До сих пор мы не видели ни одной из таких попыток. Сейчас, же, как оказалось, комиссия про коммуникациям внесла жалобу в эквивалентный орган против BBC. Реально, если и состоится подобная международная тяжба, она должна опираться на международное расследование, которое установит, чем нас травли в декабре 2025 года, а не тот спектакль, который в течение 5 дней провела СГБ, чтобы скрыть улики»,- заявил Сиоридзе.





