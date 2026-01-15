Россия помогла Ирану устроить тотальное отключение интернета во время протестов

15.01.2026 19:10





Россия уже давно поставляет Ирану специализированные средства для подавления протестов, включая вооружения и технику, в том числе предназначенную для Росгвардии. Но она также научила Тегеран, как обеспечить контроль за интернетом, отключив его для граждан, которые уже больше двух недель выходят на массовые протесты, но сохранив для властей.



Иран активно пользуется российскими технологиями слежки, ноу-хау в сфере внутренней безопасности и прочими наработками Москвы по борьбе с инакомыслием, пишет в журнале Foreign Affairs специалист по российско-иранским отношениям Николь Граевски, доцент Центра международных исследований парижского университета Sciences Po. Наиболее значимый вклад России заключается в способах контроля информационной среды, когда протесты достигают национального масштаба.



Москва помогла Ирану эффективно отключить интернет 8 января. Проводимые по российскому образцу цифровые репрессии препятствуют мобилизации, сохраняя за режимом способность управлять, указывает Граевски. В то время как мобильные сети и интернет были отключены, сайты госорганов и госСМИ, банков и разрешенных инфраструктурных учреждений продолжают работать. Для этого используется архитектура сетевого контроля, созданная при содействии России, где по приказу Роскомнадзора операторы устанавливают технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) – оборудование для фильтрации интернет-трафика, блокировки доступа к запрещенному контенту и ограничения работы сервисов.



С помощью такой технологии иранские власти не просто блокируют сайты, но могут контролировать трафик в режиме реального времени — идентифицировать конкретные приложения, обнаруживать виртуальные частные сети (VPN), глушить мессенджеры, выборочно ограничивать работу платформ, используемых для координации протестов.



Стратегическая ценность заключается не в цензуре как таковой, а в оперативной гибкости, отмечает Граевски:



Власть способна фрагментировать коммуникации по географическому, временнόму и общественному принципам, обеспечивая при этом работу экономической и административной составляющих. Именно эта гибкость позволяет осуществлять репрессии в течение недель, а не дней.

Иранские власти не только создали «белый список» доступных сайтов, но и планируют полностью отрезать граждан от мировой сети за счет организации собственного интернета. Такой подход может означать, что интернет в Иране в его прежнем виде может исчезнуть навсегда, считает иранский эксперт по цифровым правам Амир Рашиди.



По российскому примеру Иран связывает контроль над сетью с деятельностью служб безопасности, отмечает Граевски. Российские поставщики, включая НТЦ «Протей», помогают иранским мобильным операторам внедрять системы перехвата, мониторинга и управления трафиком. Это позволяет спецслужбам не только вести наблюдение, но и выявлять координационные центры, отслеживать схемы коммуникаций и действовать на опережение с целью подрывать доверие среди организаторов протестов, мобилизацию населения, создать неопределенность.



«Именно на эти методы опираются российские власти для подавления инакомыслия, не прибегая к постоянному крупномасштабному насилию», – отмечает Граевски.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





