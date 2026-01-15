Французская Groupe ADP инвестирует 150 миллионов долларов в развитие Тбилисского международного аэропорта

15.01.2026 20:51





Французская авиационная группа Groupe ADP, являющаяся одним из крупнейших операторов международных аэропортов на мировом рынке, в рамках следующего этапа развития Тбилисского аэропорта инвестирует около 150 миллионов долларов США.



Согласно договору, подписанному ООО «Объединение аэропортов Грузии» Министерства экономики и устойчивого развития, Groupe ADP, в собственности которой находится управляющая компания Тбилисского международного аэропорта TAV Georgia, по согласованию с государством продолжит эксплуатацию аэропорта на обновлённых условиях в течение следующих пяти лет.



В церемонии подписания соглашения приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, председатель и генеральный директор Groupe ADP Филипп Паскаль, президент TAV Airports Серкан Каптан, а также представители государственного и частного секторов.



По информации Министерства экономики, многолетнее сотрудничество Грузии с французской государственной компанией Groupe ADP представляет собой партнёрство, сформированное на основе высокого уровня доверия и общего стратегического видения, полностью отражающего долгосрочные интересы Грузии в развитии гражданской авиации. Двадцатилетнее успешное сотрудничество между государством и входящей в Groupe ADP компанией TAV Georgia стало основой нового, расширенного этапа партнёрства, направленного на устойчивое развитие Тбилисского международного аэропорта, повышение его международной конкурентоспособности и укрепление позиции Грузии как регионального авиационного хаба.



Результатом данного сотрудничества стала беспрецедентная инвестиция, которую осуществит французская авиационная группа Groupe ADP. В 2027–2031 годах французские партнёры вложат около 150 миллионов долларов США в инфраструктуру Тбилисского международного аэропорта.



Соглашение между Объединением аэропортов Грузии и «TAV Georgia», подписанное генеральным директором Объединения аэропортов Леваном Мосешвили и генеральным менеджером «TAV Georgia» Теей Закаридзе, определяет основные аспекты инфраструктурного расширения и операционного развития Тбилисского международного аэропорта и предусматривает продолжение его эксплуатации на обновлённых условиях и с улучшенными подходами до ввода в эксплуатацию нового международного аэропорта в 2031 году.



В рамках инвестиций будет осуществлено масштабное расширение существующего терминала Тбилисского международного аэропорта, в результате чего его общая площадь увеличится примерно на 50 процентов. Проект включает развитие как зон прилёта, так и вылета, что позволит увеличить годовую пропускную способность аэропорта с нынешних 5 миллионов пассажиров как минимум до 10 миллионов. Параллельно количество стоянок для воздушных судов увеличится с 58 до 65, а перрон аэропорта будет значительно расширен.



В соответствии с соглашением Объединение аэропортов получит авансовый платёж в размере 25 миллионов долларов США, а годовой доход от Тбилисского международного аэропорта увеличится в три раза по сравнению с текущими показателями. Кроме того, управляющая компания аэропорта обеспечит содействие программе маркетинговой поддержки авиакомпаний, что создаст важные предпосылки для развития новых авианаправлений и привлечения международных авиаперевозчиков.



Данная инвестиция направлена на долгосрочное и устойчивое развитие Тбилисского международного аэропорта, приведение его операционных возможностей в полное соответствие с международными стандартами и укрепление позиции Грузии как регионального авиационного хаба. Проект значительно улучшит качество обслуживания пассажиров, повысит связанность страны, будет способствовать развитию туризма и деловой мобильности и создаст дополнительную экономическую выгоду для государства.



Новый этап партнёрства между государством и французской группой Groupe ADP ещё раз подтверждает инвестиционную привлекательность Грузии и доверие международных партнёров к стратегии инфраструктурного развития страны.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





