BBC отреагирует на жалобу «Грузинской мечты» в соответствии с установленной процедурой

Британская телерадиокомпания BBC, которой «Грузинская мечта» направила официальную жалобу, сообщает, что отреагирует на неё в соответствии с установленной процедурой. Жалоба касается материала, опубликованного BBC 1 декабря, в котором говорится о возможном использовании властями Грузии химического вещества времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных демонстраций. Представитель BBC в разговоре с телекомпанией Formula заявил:



«Наш документальный фильм «Когда вода жжёт: борьба за Грузию», подготовленный отмеченной наградами командой BBC Eye, представляет собой расследование действий правительства Грузии против демонстрантов в Тбилиси в прошлом году. Фильм содержит доказательства из множества источников, как внутри страны, так и за её пределами.



В их числе показания самих демонстрантов, нескольких информаторов, экспертов ООН и специалистов, работающих в Грузии, а также медицинские исследования, письменные документы и отчёты. Этот репортаж служит важным общественным интересам, а собранные доказательства были ясно представлены аудитории. Мы отстаиваем нашу журналистскую работу и благодарим смелых участников, принявших участие в расследовании», — говорится в заявлении.



Напомним, председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил на брифинге 15 января, что законодательство Великобритании предусматривает поэтапную процедуру обжалования, в рамках которой сначала обращаются непосредственно к СМИ. По его словам, «если BBC не исправит допущенные нарушения, следующим этапом станет обращение в Британское Бюро по коммуникациям».



