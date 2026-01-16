Катар, Оман и Саудовская Аравия убедили Трампа не бомбить Иран

16.01.2026 01:01





По словам официального представителя Саудовской Аравии, страны «тройки Персидского залива» предприняли «долгие, интенсивные и предпринятые в последнюю минуту дипломатические усилия, чтобы убедить президента Трампа предоставить Ирану шанс продемонстрировать добрую волю».



«Усилия стран Персидского залива были направлены на предотвращение неконтролируемой ситуации в регионе. Мы сообщили Вашингтону, что удар по Ирану откроет путь к цепи серьёзных последствий в регионе. Это была бессонная ночь, чтобы заблокировать появление новых бомб в регионе… Коммуникация продолжается для укрепления достигнутого доверия и сохранения существующего позитивного настроя», — заявил представитель Саудовской Аравии.



Параллельно стало известно, что на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре уровень безопасности был снижен после введённого 14 января режима повышенной тревоги. По словам одного из источников, выведенные с базы Аль-Удейд американские самолёты постепенно возвращаются обратно.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





