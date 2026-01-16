|
|
|
Кобахидзе не примет участие в Давосском экономическом форуме
16.01.2026 12:31
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не будет присутствовать на Давосском экономическом форуме. Эту информацию «IPN» подтвердили в администрации правительства. По их пояснению, Ираклий Кобахидзе не получил соответствующего приглашения.
Давосский экономический форум 2026 года состоится 19-23 января.
Напомним, что грузинская делегация не участвовала в экономическом форуме в Давосе и в прошлом году.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна