Кобахидзе не примет участие в Давосском экономическом форуме

16.01.2026 12:31





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не будет присутствовать на Давосском экономическом форуме. Эту информацию «IPN» подтвердили в администрации правительства. По их пояснению, Ираклий Кобахидзе не получил соответствующего приглашения.



Давосский экономический форум 2026 года состоится 19-23 января.



Напомним, что грузинская делегация не участвовала в экономическом форуме в Давосе и в прошлом году.





