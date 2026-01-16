Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе не примет участие в Давосском экономическом форуме


16.01.2026   12:31


Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не будет присутствовать на Давосском экономическом форуме. Эту информацию «IPN» подтвердили в администрации правительства. По их пояснению, Ираклий Кобахидзе не получил соответствующего приглашения.

Давосский экономический форум 2026 года состоится 19-23 января.

Напомним, что грузинская делегация не участвовала в экономическом форуме в Давосе и в прошлом году.


