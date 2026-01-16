И.О. посла США предоставил информацию о приостановке иммиграционных виз МИД Грузии

16.01.2026 13:41





Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дараселия по инициативе американской стороны встретился с исполняющим обязанности посла США в Грузии Аланом Парселлом. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии. Встреча состоялась вчера во внешнеполитическом ведомстве.



«В ходе встречи американская сторона предоставила заместителю министра детальную информацию о решении Госдепартамента, касающемся временной приостановки производства конкретных категорий виз.



В частности, исполняющий обязанности посла пояснил, что приостановка визового делопроизводства для граждан более чем 70 стран мира, включая Грузию, распространяется только на визы иммиграционного типа. Следует отметить, что это не касается виз, выдаваемых для других целей.



В рамках встречи также обсуждались как двусторонние и многосторонние вопросы, так и текущие события в регионе», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





