Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию через Грузию

16.01.2026 13:43





Азербайджанская компания SOCAR с января 2026 года начала поставки природного газа в Австрию и Германию, сообщает Trend со ссылкой на компанию. Речь идет о газе, транспортируемом по Трансадриатическому газопроводу (TAP) – европейскому участку Южного газового коридора, который проходит через территорию Грузии.



« SOCAR делает следующий важный шаг в экспорте азербайджанского газа. С января 2026 года азербайджанский газ поставляется покупателям не только из других стран региона, но и из Австрии и Германии», – подчеркнули в компании.



Поставки через Италию в Австрию и Германию доводят количество стран-покупателей азербайджанского газа до 16. SOCAR отмечает, что продолжает расширять маркетинг газа в Европе и на Ближнем Востоке.



Экспорт азербайджанского газа в Европу по TAP начался 31 декабря 2020 года. Первоначальная мощность газопровода составляла 10 млрд кубометров в год, но может быть увеличена до 20 млрд кубометров. В июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия договорились удвоить поставки газа в Европу к 2027 году.



В 2025 году Азербайджан произвел 51,5 млрд кубометров газа, из которых 12,8 млрд кубометров поставили в Европу, 9,6 млрд – в Турцию, 2,3 млрд – в Грузию и 0,5 млрд – в Сирию.





