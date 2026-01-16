|
|
|
Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию через Грузию
16.01.2026 13:43
Азербайджанская компания SOCAR с января 2026 года начала поставки природного газа в Австрию и Германию, сообщает Trend со ссылкой на компанию. Речь идет о газе, транспортируемом по Трансадриатическому газопроводу (TAP) – европейскому участку Южного газового коридора, который проходит через территорию Грузии.
« SOCAR делает следующий важный шаг в экспорте азербайджанского газа. С января 2026 года азербайджанский газ поставляется покупателям не только из других стран региона, но и из Австрии и Германии», – подчеркнули в компании.
Поставки через Италию в Австрию и Германию доводят количество стран-покупателей азербайджанского газа до 16. SOCAR отмечает, что продолжает расширять маркетинг газа в Европе и на Ближнем Востоке.
Экспорт азербайджанского газа в Европу по TAP начался 31 декабря 2020 года. Первоначальная мощность газопровода составляла 10 млрд кубометров в год, но может быть увеличена до 20 млрд кубометров. В июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия договорились удвоить поставки газа в Европу к 2027 году.
В 2025 году Азербайджан произвел 51,5 млрд кубометров газа, из которых 12,8 млрд кубометров поставили в Европу, 9,6 млрд – в Турцию, 2,3 млрд – в Грузию и 0,5 млрд – в Сирию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна