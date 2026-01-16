Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Датунашвили: Никто не поверит Кобахидзе в Давосе, что у него необычайный экономический рост


16.01.2026   14:40


Давосский экономический форум - это собрание респектабельных людей - никто в Давосе не поверит Кобахидзе, что у него необычайный экономический рост, что он и Иванишвили - волшебники мировой торговли, - так откликнулся исполнительный секретарь партии «Лело - Сильная Грузия» Тазо Датунашвили на неприглашение премьер-министра Ираклия Кобахидзе на Давосский форум.

«Каждый год на Давосском экономическом форуме собираются люди, которые имеют, имели или обладают потенциалом иметь в будущем влияние на мировую торговую цепочку и экономический процесс. Людям, которые не до конца понимают таблицу умножения, там нет дела. Компульсивных аферистов вроде Кобахидзе, которые лгут, где бы они ни находились, в зависимости от тамошней конъюнктуры, не приглашают на важные мероприятия, подобные Давосу… Никто не поверит Кобахидзе в Давосе, что есть необычайный экономический рост, что он и Бидзина Иванишвили - волшебники мировой торговли и вывели Грузию на новый показатель.

Сегодня Грузия для мировой экономики представляет собой страну, которая помогает врагу мирового порядка России уклоняться от санкций, торгует с Ираном. Это власть, главным экономическим достижением которой является процветание мошеннических «колл-центров» на территории Грузии, которые обдирают пенсионеров в развитых странах. Стране, чьим главным экономическим достижением является это, нечего делать на Давосском экономическом форуме», - заявил Датунашвили.


