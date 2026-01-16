Жоржолиани: Грузия опережает все страны-кандидаты в ЕС по индексу свободы от коррупции

«Евросоюз опубликовал исследование, согласно которому Грузия по индексу свободы от коррупции опережает все страны — кандидаты в ЕС, а также ряд государств — членов Евросоюза, включая Грецию, Италию, Словению, Словакию и другие», — заявил руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.



По оценке Левана Жоржолиани, такие результаты обусловлены реформами и решениями, которые в последнее время были приняты правительством Грузии.



«Мы также все видим активные действия прокуратуры Грузии, Антикоррупционного агентства и Следственной службы Министерства финансов в направлении борьбы с коррупцией. Мы считаем, что в следующем году у Грузии будут значительно лучшие результаты, поскольку система государственных закупок была полностью изменена и реформирована, а в Администрации правительства появились дополнительные надзорные рычаги и механизмы. У нас амбициозные планы — войти в тройку лучших стран Европы по уровню свободы от коррупции. Думаю, что реформы, реализованные особенно во второй половине 2025 года, позволят добиться именно такого результата в рейтингах 2026 года», — отметил Леван Жоржолиани.





