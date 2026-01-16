В приложении Service Agency теперь можно узнать информацию о статусе своих водительских прав и начисленных баллах

16.01.2026 15:32





Зарегистрированные пользователи приложения Агентства обслуживания — Service Agency — после обновления приложения уже могут получать информацию о статусе права управления транспортным средством и количестве начисленных баллов, сообщает Агентство обслуживания.



По данным ведомства, для получения данной информации зарегистрированному пользователю необходимо перейти в раздел водительского удостоверения, где наряду с другими данными выданного на его имя водительского удостоверения указываются статус права управления и начисленные баллы.



«Тем, кто не пользуется приложением, для получения сервиса необходимо: скачать приложение из App Store или Google Play Store; ввести персональные данные; выбрать документ и пройти визуальную идентификацию; завершить регистрацию», — говорится в информации, распространённой Агентством обслуживания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





