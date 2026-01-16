Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Элене Хоштария: молчать об Иране – это то же самое, что молчать о Гитлере


16.01.2026   15:42


«Сегодня молчать об Иране — это то же самое, что молчать о Гитлере или поддерживать его», — написала в соцсетях одна из лидеров «Коалиции за перемены», находящаяся под арестом Элене Хоштария.

«Сегодня я слушала выступление Серги Ратиани с Ираклием Кикнавелидзе, и он очень точно подметил: поддерживать или не осуждать бесчеловечный, варварский режим Ирана – это выбор. У «Грузинской мечты» не просто неправильная внешняя политика, она выступает против человечества, жизни и человека», — пишет Хоштария.

Она также подчеркнула, что отношение властей к Украине и игнорирование трагедии Бучи уже продемонстрировали эту позицию и отмечает, что с этой точки зрения «неудивительно и применение химического оружия». Власти Ирана и России являются «машинами зла» как в идеологическом, так и в методологическом смысле, заключает оппозиционный политик.


Источник: SOVA
