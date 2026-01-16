Аджария запускает масштабное обновление системы здравоохранения в 2026 году

Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Ниджарадзе вместе с первым заместителем представила медицинскому персоналу республиканской клиники Батуми программы и нововведения министерства на 2026 год.



В текущем году финансирование сферы здравоохранения увеличено на 8%, а бюджет определен в размере 87 млн лари. В 2026 году министерство реализует 39 программ, направленных на повышение финансовой доступности медицинских услуг для населения, социальную поддержку, финансирование современных медицинских сервисов и проведение профилактических мероприятий.



«При поддержке правительства Аджарии министерство ежегодно расширяет действующие программы и внедряет новые сервисы. В этом году мы начали финансирование гиполипидемической терапии и стационарного лечения пациентов с наркозависимостью, запустили программу психологической поддержки подростков со сложным поведением, расширили программу реабилитации детей с инвалидностью, увеличили до 5 000 лари единовременную материальную помощь гражданам старше 100 лет, а также до 2 000 лари — помощь семьям с новорожденными двойняшками», — заявила министр Нино Ниджарадзе.



Продолжается реализация всех программ, действовавших в прошлом году, включая трансплантацию печени, костного мозга, легких и сердца, лечение злокачественных новообразований и кардиохирургию.



Министр планирует провести аналогичные встречи и в других медицинских учреждениях.





