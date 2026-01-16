Позиция Грузии в Глобальном индексе мира ухудшилась

16.01.2026 17:37





Согласно Глобальному индексу мира ( (Global Peace Index-GPI)) за 2025 год, Грузия по-прежнему находится в числе «средних» стран и занимает последнее место среди своих южнокавказских соседей. Об этом говорится в последнем рейтинге Института экономики и мира (IEP), который ежегодно составляет Глобальный индекс мира. Рейтинг индекса опубликован на сайте института.



GPI охватывает 163 страны, в которых проживает 99,7% населения мира. Исследователи анализируют уровень вооруженных конфликтов, степень милитаризации, уровень преступности и общую политическую ситуацию в странах. Индекс мира делит страны на категории «высокий», «высокий», «средний», «низкий» и «самый низкий» уровень.



Показатели Грузии в новом рейтинге ухудшились, она опустилась со 100-го места в 2024 году до 109-го в 2025 году. Как и в 2024 году, самой мирной страной на Южном Кавказе снова является Армения, которая входит в число «высоко» мирных стран мира и занимает 58-е место. Страна улучшила свой рейтинг на 10 позиций за год.



Что касается Азербайджана, то он, как и Грузия, также является «средне» мирной страной, хотя значительно опережает Грузию, занимая 95-е место. Страна улучшила свой рейтинг на 17 позиций за год.



Россия находится на последнем месте, 163-м, в Глобальном индексе мира и является лидером среди «наименее» мирных, то есть опасных, стран. За последний год рейтинг России ухудшился еще на две позиции. Из-за продолжающейся четырехлетней войны за Россией в антирейтинге следует Украина, которая также опустилась на три позиции за год.



Турция входит в число «низко» мирных стран и занимает 146-е место в списке. Страна поднялась всего на одну позицию за год.



Что касается «высшего» уровня, то есть самой мирной страны в мире, то в 2024 году лидером GPI-2025 снова является Исландия, за которой снова следует Ирландия, а третье и четвертое места за год поменялись местами между Новой Зеландией и Австрией.



В 2025 году по Глобальному индексу мира (GPI) в топ-10 стран выглядит следующим образом:



Исландия

Ирландия

Новая Зеландия

Австрия

Швейцария

Сингапур

Португалия

Дания

Словения

Финляндия



Что касается антирейтинга, то в топ-10 самых опасных стран на 2025 год входят:



Россия

Украина

Судан

Демократическая Республика Конго

Йемен

Афганистан

Сирия

Южный Судан

Израиль

Мали



В отчете IEP говорится, что к 2025 году милитаризация ухудшилась в 86 странах, а средние военные расходы по отношению к ВВП достигли самого высокого уровня с 2010 года, увеличиваясь на 2,5% ежегодно.



Кроме того, число погибших в вооруженных конфликтах XXI века достигло рекордного уровня, что напрямую влияет на общий уровень мира. В докладе подчеркивается, что Глобальный индекс мира снижается шестой год подряд.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





