Швейцарский эксперт ознакомил Кобахидзе с результатами исследования ледниковых ущелий

Ледники являются одним из важнейших природных богатств нашей страны, однако на фоне глобальных климатических изменений с ледниками связаны и стихийные угрозы, о чем несколько лет назад каждому из нас особенно болезненно напомнила трагедия в Шови, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с экспертом швейцарской компании GEOTEST Даниэлем Тоблером в связи с результатами исследования ледниковых ущелий.



По данным администрации правительства, эксперт компании GEOTEST, с которой в 2024 году было заключено соглашение с целью изучения природных угроз в ледниковых ущельях, сегодня представил главе правительства результаты исследования.



«Премьер-министр поблагодарил швейцарских и грузинских экспертов за работу, проделанную в рамках исследования ледниковых ущелий, и подчеркнул выдающийся опыт компании GEOTEST в мировом масштабе в плане оценки подобных угроз и разработки соответствующих рекомендаций.



Исследование такого масштаба, в рамках которого в масштабах страны были оценены угрозы в 22 ледниковых ущельях, проведено в Грузии впервые в истории. По итогам исследования выявилось, что немедленной угрозы не существует, однако установлены географические ареалы, где существуют вызовы и в целях управления рисками необходимо размещение современных систем мониторинга.



Процесс размещения систем мониторинга начнется с текущего года и будет реализовываться поэтапно. С целью координации процесса в администрации правительства будет создан правительственный координационный механизм, где объединятся все соответствующие ведомства, которые в соответствии с компетенцией будут ответственны за управление процессом», - отмечается в информации.





