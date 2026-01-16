Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Чехии


16.01.2026   21:35


Чрезвычайный и полномочный посол Грузии Руслан Абашидзе вручил верительные грамоты президенту Чехии Петру Павелу в Пражском граде.

В рамках церемонии на встрече с президентом, состоявшейся 14 января, стороны обсудили существующие двусторонние отношения между Грузией и Чехией, а также возможности их дальнейшего развития и углубления сотрудничества.

Руслан Абашидзе выразил готовность активно содействовать развитию и укреплению отношений между двумя странами.

Президент Чехии пожелал новому послу Грузии успехов в его дальнейшей деятельности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна