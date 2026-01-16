Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Чехии

Чрезвычайный и полномочный посол Грузии Руслан Абашидзе вручил верительные грамоты президенту Чехии Петру Павелу в Пражском граде.



В рамках церемонии на встрече с президентом, состоявшейся 14 января, стороны обсудили существующие двусторонние отношения между Грузией и Чехией, а также возможности их дальнейшего развития и углубления сотрудничества.



Руслан Абашидзе выразил готовность активно содействовать развитию и укреплению отношений между двумя странами.



Президент Чехии пожелал новому послу Грузии успехов в его дальнейшей деятельности.





