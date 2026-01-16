|
|
|
Трамп пригрозил тарифами странам, которые не согласятся с ним по поводу Гренландии
16.01.2026 21:47
Президент США Дональд Трамп пригрозил введением тарифов против стран, которые не согласятся с его видением будущего Гренландии. Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время выступления в Белом доме.
Американский президент, комментируя вопрос о тарифах на лекарства, упомянул о Гренландии. Трамп отметил, что может ввести пошлины против тех стран, которые не согласны с его позицией о том, что США должны управлять островом.
"Я могу ввести пошлину для стран, если они не согласятся с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Я могу это сделать", – сказал президент США.
Напомним, на этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".
В Белом доме накануне заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.
А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не ожидает захвата Гренландии Соединенными Штатами, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна