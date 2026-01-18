Мэрия Тбилиси расчищает улицы города от снега и посыпает их солью

Улицы столицы и присоединенных территорий расчищаются от снега и посыпаются технической солью. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



По информации мэрии, сотрудники ООО «Тбилсервис групп» работают без перерыва в 24-часовом режиме, используя специальные средства.



«С работами по очистке дорог на месте ознакомились мэр Тбилиси Каха Каладзе, заместитель мэра Ираклий Бенделиани и директор «Тбилсервис групп» Георгий Папава. В работе задействована 51 единица специальной техники и до 150 сотрудников.



Призываем население в снежную погоду передвигаться по дорогам только на зимних шинах. В случае перебоев в дорожно-транспортном движении, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию «Тбилсервис групп» - 2 61 90 50 или горячую линию мэрии Тбилиси - 2 72 22 22, и мы немедленно отреагируем», - говорится в информации.





