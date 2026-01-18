МВД Грузии официально разрешило проведение оппозиционных акций до 29 января

МВД Грузии официально разрешило проведение оппозиционных акций, шествий и митингов в центре Тбилиси до 29 января.

Давно не писал и не рассказывал, что происходит с протестами в стране, поэтому актуализирую информацию. Шествия и акции продолжаются уже больше года, собирающиеся в центре Тбилиси требуют от властей «вернуться на путь евроинтеграции, проведения новых выборов в парламент и освобождение ранее задержанных и осужденных активистов».



Число собравшихся на митинги, которые проходят вечером у здания Парламента, варьируется обычно от 300 до 1500 человек. Очень редко, если есть информационный повод или годовщина различных событий, это число бывает чуть выше.



Напомню, что с конца 2025 года правительство Грузии ужесточило правила собраний и манифестаций. Теперь места сбора необходимо согласовывать с полицией, они не должны мешать проходу граждан и движению автомобилей. В случае нарушений, организаторы могут быть подвергнуты наказанию до 15 суток ареста, а повторно до года лишения свободы. Также на акциях запрещено использование пиротехники и сокрытие личности.



Участие иностранных в оппозиционных акциях и собраниях даже в качестве наблюдателя может грозить дальнейшим недопуском в Грузии на срок до трёх лет. В центре города установлены умные камеры с очень сильным зумом, фиксирующие лица.





