СГБ обратился к прокуратуре по заявлению задержанного в ходе акций Вепхии Касрадзе

18.01.2026 17:36





Служба государственной безопасности распространяет заявление в связи с заявлением задержанного во время акций протеста Вепхии Касрадзе, согласно которому, сотрудник СГБ в прошлом году «собирался похитить его дочь».



СГБ заявляет, что уже обратилась в прокуратуру в связи с заявлением Вепхии Касрадзе, чтобы «в кратчайшие сроки опросить автора заявления и установить, с чем в действительности имеем дело».



Как отмечает СГБ, заявление Вепхии Касрадзе требует детального изучения, большей конкретики и полноценного расследования «в случае даже малейшей детализации» .



«Служба государственной безопасности уже обратилась в прокуратуру в связи заявлением Вепхии Касрадзе, чтобы в кратчайшие сроки опросить автора заявления и установить, с чем имеем дело в действительности - с одной стороны, если даже теоретически допустить точность изложенных в заявлении фактов, их необходимо детально расследовать, с другой стороны же, нельзя, чтобы кто-то мог так огульно обвинять спецслужбу своей страны в жестоком преступлении. В обоих случаях сделанное заявление требует детального изучения, большей конкретности и, в случае даже малейшей детализации, полноценного расследования», - говорится в заявлении.



Задержанный на акции протеста Вепхия Касрадзе заявил, что сотрудник СГБ в прошлом году «собирался похитить его дочь».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





