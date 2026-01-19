Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Георгий Вашадзе покинет тюрьму 23 января


19.01.2026   11:07


Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе покинет Пенитенциарное учреждение №12 в Рустави 23 января.

Георгий Вашадзе был приговорен к 7 месяцам лишения свободы за неисполнение требования Временной следственной комиссии парламента Грузии. Этот срок истекает 23 января.

По заявлению пресс-службы партии, Вашадзе покинет тюрьму в 08:00 по местному времени.

Напомним, что Георгий Вашадзе был признан виновным по факту неисполнения требования Временной следственной комиссии парламента Грузии. Указанное решение вынесла судья Нино Галусташвили, он был приговорен к 7 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности в течение двух лет.


