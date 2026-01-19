Георгий Вашадзе покинет тюрьму 23 января

19.01.2026 11:07





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе покинет Пенитенциарное учреждение №12 в Рустави 23 января.



Георгий Вашадзе был приговорен к 7 месяцам лишения свободы за неисполнение требования Временной следственной комиссии парламента Грузии. Этот срок истекает 23 января.



По заявлению пресс-службы партии, Вашадзе покинет тюрьму в 08:00 по местному времени.



Напомним, что Георгий Вашадзе был признан виновным по факту неисполнения требования Временной следственной комиссии парламента Грузии. Указанное решение вынесла судья Нино Галусташвили, он был приговорен к 7 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности в течение двух лет.





