Обвиняемый в отмывании денег Коба Хундадзе освобожден после уплаты залога

19.01.2026 14:22





Коба Хундадзе, обвиняемый в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, который, по информации СГБ Грузии, является приближенным лицом бывшего главы службы Григола Лилуашвили, освобожден из заключения.



Как заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» адвокат последнего, Хундадзе покинул пенитенциарное учреждение в пятницу 16 января после уплаты залога. Адвокат не раскрывает, на каком основании мера пресечения в отношении его подзащитного была изменена с заключения на залог.



Вместе с тем, по сводкам СМИ, на фоне освобождения Кобы Хундадзе был задержан его брат - Владимир, являвшийся заместителем руководителя Службы доходов. По информации «ТВ Пирвели», Владимир Хундадзе сам явился в следственный орган.



Напомним, что приближенному лицу бывшего главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили – Кобе Хундадзе, было предъявлено обвинение по статье о легализации незаконных доходов в особо крупном размере, предусматривающей в виде наказания от 9 до 12 лет лишения свободы. При обыске в доме обвиняемого всего было изъято 1 319 300 долларов США, которые были помещены в 94 конверта.



В качестве меры пресечения для него было избрано заключение.





