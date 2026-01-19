Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Трамп заявил, что больше не чувствует себя обязанным думать только о мире


19.01.2026   14:43


Президент США Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стёре, в котором заявил, что из-за неполучения Нобелевской премии мира он «больше не чувствует себя обязанным думать только о мире». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По имеющейся информации, в письме Трамп отмечает, что завершил более восьми войн, однако Нобелевскую премию мира ему так и не присудили.

«Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за прекращение восьми «плюс» войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире», — говорится в письме Дональда Трампа.

По словам президента США, теперь он может задуматься о том, «что является хорошим и правильным для Соединённых Штатов Америки».

«Мир не будет в безопасности, если у нас не будет полного и тотального контроля над Гренландией», — отмечает Трамп.

Нобелевскую премию мира в Осло присуждает Нобелевский комитет. Как заявил премьер-министр Норвегии, правительство страны не имеет влияния на этот процесс.

«Я несколько раз объяснял Трампу то, что хорошо известно: Нобелевскую премию мира присуждает не правительство Норвегии, а независимый Нобелевский комитет», — заявил премьер-министр Норвегии.


