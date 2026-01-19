Каладзе: Все центральные улицы расчищены от снега

По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в столице в интенсивном режиме продолжаются работы по устранению последствий снегопада.



Как заявил мэр Тбилиси во время прямого включения со своим заместителем Ираклием Бенделиани, приоритетом является очистка центральных улиц, хотя работы ведутся и на внутренних дорогах и в тупиках.



«Все центральные улицы расчищены. Обеспечено бесперебойное передвижение как частного, так и общественного транспорта. Из-за интенсивного снегопада, возникли определенные проблемы. На присоединенных территориях есть места, куда общественный транспорт не доходит. Также есть внутренние дороги и тупики, где работы будут начаты позже. Разумеется, приоритетом является очистка центральных улиц, хотя работы ведутся и на внутренних дорогах и в тупиках. Работы будут продолжены в интенсивном режиме. Благодарю сотрудников "Тбилсервиса", управы, компании-контракторы, МВД, Службу 112 и всех, кто подключен к этому процессу», - заявил мэр.



Каладзе также призвал водителей воздерживаться от передвижения без зимней резины, что не создавать лишних проблем.





