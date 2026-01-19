Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер-министр Норвегии: Гренландия является частью Королевства Дания


19.01.2026   18:20


«Позиция Норвегии по вопросу Гренландии является твёрдой. Гренландия — часть Королевства Дания, и Норвегия полностью поддерживает Датское королевство в этом вопросе», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

По словам главы норвежского правительства, Осло также поддерживает ответственное усиление работы по обеспечению безопасности и стабильности в Арктике.

Стёре подтвердил получение письма от президента США. По его словам, Норвегия является важным партнёром Соединённых Штатов на Крайнем Севере.

Ранее президент США заявил, что Дания не способна защитить Гренландию от России и Китая, и что мир не будет в безопасности до тех пор, пока США не установят полный контроль над Гренландией.


