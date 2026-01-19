Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посольство Украины доставило гумпомощь застрявшим на КПП «Дарьял»/»Ларси» своим гражданам


19.01.2026   18:32


Посольство Украины в Грузии извещает, что 16 января сотрудники дипмиссии доставили гуманитарную помощь гражданам Украины, которые застряли в буферной зоне на грузино-российской границе.

Речь о незаконно депортированных Россией подданных Украины, которые в настоящее время вынужденно находятся в грузинском пункте пропуска Верхний Ларс («Дарьял»).

«В этой связи посольство выражает искреннюю благодарность благотворительной организации «Caritas Georgia» за оказанную гуманитарную помощь и постоянную поддержку граждан Украины, оказавшихся в затруднительном положении из-за продолжающейся полномасштабной российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении.

Напомним, Грузия не пропускает бывших заключенных через границу, поскольку расценивает этих граждан Украины как «угрозу национальной безопасности», так как большинство из них — бывшие заключенные, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти лица не имеют документов.

Грузия и Молдова отказываются пропускать украинцев без загранпаспортов через свою территорию, поэтому граждане Украины на КПП «Дарьял» остаются в неведении.

Застрявшие на границе украинцы не раз прибегали к форме протеста — голодовке.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна