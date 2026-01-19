Посольство Украины доставило гумпомощь застрявшим на КПП «Дарьял»/»Ларси» своим гражданам

Посольство Украины в Грузии извещает, что 16 января сотрудники дипмиссии доставили гуманитарную помощь гражданам Украины, которые застряли в буферной зоне на грузино-российской границе.



Речь о незаконно депортированных Россией подданных Украины, которые в настоящее время вынужденно находятся в грузинском пункте пропуска Верхний Ларс («Дарьял»).



«В этой связи посольство выражает искреннюю благодарность благотворительной организации «Caritas Georgia» за оказанную гуманитарную помощь и постоянную поддержку граждан Украины, оказавшихся в затруднительном положении из-за продолжающейся полномасштабной российской агрессии против Украины», — говорится в заявлении.



Напомним, Грузия не пропускает бывших заключенных через границу, поскольку расценивает этих граждан Украины как «угрозу национальной безопасности», так как большинство из них — бывшие заключенные, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти лица не имеют документов.



Грузия и Молдова отказываются пропускать украинцев без загранпаспортов через свою территорию, поэтому граждане Украины на КПП «Дарьял» остаются в неведении.



Застрявшие на границе украинцы не раз прибегали к форме протеста — голодовке.



