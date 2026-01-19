Бывший заместитель главы Налоговой службы Грузии сдался властям - адвокат

19.01.2026 19:32





Бывший заместитель главы Налоговой службы Владимир Хундадзе сдался следственным органам. Эту информацию подтвердил телеканалу «TV Pirveli» бывший адвокат братьев Хундадзе, отметив, что после сдачи Владимира Хундадзе его брат Коба был освобожден.



Отметим, что Коба Хундадзе занимал высокую должность в компании Georgian Railways. Коба Хундадзе находился под следствием по делу о легализации незаконных доходов и отмывании денег. Ему грозило тюремное заключение на срок от девяти до двенадцати лет, но, как выяснилось, он был освобожден под залог примерно полтора месяца назад.



«Насколько я понимаю, он сдался, а его брат был освобожден. Я не знаю, почему его брат был освобожден. Его брат был освобожден под залог, а он сдался. Они отказались от услуг всех адвокатов и сказали мне тоже держаться подальше. Это было примерно месяц, полтора месяца назад. Его брата, Кобу, как они сказали, освободили под залог, а Владимир, сдался сам. По-видимому, он взял всю вину на себя. Он прошел лечение, перенес операцию, а потом, вероятно, когда услышал об аресте брата, понял, что что-то не так, и пришел сдался. Мне не понравилось, что он сдался, но что я могу знать», — говорит Зураб Табидзе в телефонном разговоре.



«TV Pirveli» также связался с адвокатом Григола Лилуашвили и спросил, есть ли показания Кобы Хундадзе в материалах дела.



В общем, я знаю этих людей. Да, это интересно. Но это не имеет к нам никакого отношения, так зачем мне это знать? Я не имею права говорить с вами о материалах дела, но в целом, что касается того, о чем вы говорите, я знаю Кобу, я знаю, кто он, я знаю, кто его брат. Это все, что я могу вам подтвердить. И эту информацию я получил от вас. Итак, Они изменили Меры пресечения Кобы, не так ли? Насколько я знаю, аналогичное обвинение было предъявлено Владимиру Хундадзе, если я не ошибаюсь, по совершенно другому эпизоду, касающемуся фальсификации. Я действительно ничего не слышал», — говорит Роберт Григалашвили.



Суд заочно заключил под стражу бывшего заместителя главы Налоговой службы Владимира Хундадзе.



Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением в связи с защитой незаконного ликероводочного завода. По словам его адвоката, Владимир Хундадзе находился в Турции на лечении.



Кроме того, на пресс-конференции, проведенной прокуратурой 22 октября, стало известно, что был арестован Коба Хундадзе, брат Владимира Хундадзе. Прокуратура представила его как человека, близкого к Григолу Лилуашвили. Именно из его дома 22 октября в ходе обыска, проведенного в рамках продолжающегося расследования коррупции, было изъято 1 319 300 долларов, разложенных по 94 конвертам.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





