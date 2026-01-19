Трамп пригласил Лукашенко и Путина в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп предложил Александру Лукашенко, чтобы Беларусь стала одним из учредителей «Совета мира».



По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Руслана Варанкова, белорусская сторона получила личное обращение Дональда Трампа к президенту Беларуси Александру Лукашенко.



«В контексте урегулирования ситуации в Газе Беларуси предложено стать учредителем «Совета мира» — новой международной организации. Мы высоко ценим то, что американская сторона воспринимает Беларусь как государство, готовое взять на себя ответственность за построение устойчивого мира. Мы также рассматриваем это предложение как признание личных достижений белорусского лидера. Предложение было передано президенту Беларуси и им воспринято положительно. Наша позиция такова: мы готовы участвовать в деятельности «Совета мира» и надеемся, что эта организация расширит сферу своей деятельности и полномочия за пределы предложенного мандата. В конечном итоге это будет способствовать формированию новой архитектуры безопасности, которую Беларусь активно поддерживает в последние годы», — говорится в заявлении МИД Беларуси.



Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин получил от США по дипломатическим каналам приглашение к участию в «Совете мира».







