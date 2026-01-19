Дональд Трамп: Нобелевская премия меня вообще не волнует

Европа должна сконцентрировать внимание на войне России и Украины, а не на Гренландии, - указанное заявление в телефонном интервью NBC News сделал президент США Дональд Трамп.



По его словам, если соглашение по Гренландии не будет достигнуто, он введет в отношении европейских стран «100-процентные» тарифы.



«Европа должна сконцентрировать внимание на войне России и Украины, так как, честно говоря, вы видите, к каким последствиям для них это привело. Европа должна уделять внимание этому, а не Гренландии», - заявил президент США.



На вопрос, намерен ли он применить силу для установления контроля над Гренландией, Дональд Трамп ответил: «Без комментариев».



По его словам, «Нобелевская премия его вообще не волнует», однако отметил, что решения по выдаче премии принимает Норвегия.



«Несмотря на то, что они говорят, это полностью контролирует Норвегия. Говорят, что они ни при чем, однако в действительности у них с этим общее всё», - отметил президент США.





