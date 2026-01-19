Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили помиловал 159 человек в день Крещения Господня


19.01.2026   22:49


Михаил Кавелашвили в связи с праздником Крещения Господня помиловал 159 осуждённых.

Об этом сообщает администрация президента.

«Использование президентом Грузии предоставленного ему Конституцией исключительного полномочия основано на принципе гуманизма и государственном интересе», — говорится в распространённой информации.


