Кавелашвили помиловал 159 человек в день Крещения Господня

Михаил Кавелашвили в связи с праздником Крещения Господня помиловал 159 осуждённых.



Об этом сообщает администрация президента.



«Использование президентом Грузии предоставленного ему Конституцией исключительного полномочия основано на принципе гуманизма и государственном интересе», — говорится в распространённой информации.





