Кавелашвили помиловал 159 человек в день Крещения Господня
19.01.2026 22:49
Михаил Кавелашвили в связи с праздником Крещения Господня помиловал 159 осуждённых.
Об этом сообщает администрация президента.
«Использование президентом Грузии предоставленного ему Конституцией исключительного полномочия основано на принципе гуманизма и государственном интересе», — говорится в распространённой информации.
