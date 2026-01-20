Молдова начала процесс выхода из СНГ

20.01.2026 10:38





Молдова начала процесс выхода из СНГ, заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.



«Республика Молдова больше не будет членом СНГ. Денонсация соглашений, которые легли в основу членства нашей страны в СНГ, находится в процессе утверждения, и документы вскоре поступят в парламент», - сказал Попшой.



По словам министра иностранных дел Молдовы, речь идет об Уставе СНГ, Соглашении о создании СНГ и соответствующего приложения.



«Денонсация этих трех ключевых соглашений, которые лежат в основе нашего членства в СНГ, позволит нам говорить, что с юридической точки зрения Молдова больше не будет официальным членом СНГ, поскольку мы уже приостановили наше участие де-факто. Этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Процесс утверждения начался», - отметил Попшой.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





