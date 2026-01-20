До сих пор неизвестен список помилованных Кавелашвили заключенных

20.01.2026 10:39





Даже после полуночи члены семей осуждённых по политическим делам, друзья, сторонники, адвокаты продолжают оставаться возле тюрем в Глдани и в Рустави.



Около 22:30 стало известно, что Кавелашвили помиловал 159 осуждённых.



Их личности до сих пор неизвестны для СМИ.



Никто не надеется на освобождение близких, все словно делают это «на всякий случай».

Т.е., если вдруг, кого-то из узников совести освободят, они не оказались брошенными без ничего посреди ночи под снегопадом, черт знает где.



Брат журналистки Мзии Амаглобели приехал для этого из Батуми.



Матери политических заключенных у Глданской тюрьмы с утра и на момент публикации продолжают там оставаться.





