Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 56 иностранных граждан


20.01.2026   10:52


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства, в последние дни выдворили из Грузии 56 иностранных граждан.

По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, России, Китая, Казахстана, Туркменистана, Бангладеш, Пакистана, Египта, Израиля, Кипра, Марокко, Нигерии, Армении, Узбекистана и Азербайджана — всего 56 человек.

В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.


