|
|
|
Пашинян принял приглашение Трампа в «Совет мира»
20.01.2026 11:51
Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение войти в «Совет мира» Трампа в качестве одного из учредительных членов.
Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении.
«Премьер-министр принял предложение с любовью и ответственностью, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру», — написал в социальной сети пресс-секретарь премьер-министра Армении.
По имеющейся на данный момент информации, Трамп также направил приглашения в совет лидерам Аргентины, Канады, Германии, Финляндии, Израиля, России, Венгрии и Беларуси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна