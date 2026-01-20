Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Пашинян принял приглашение Трампа в «Совет мира»


20.01.2026   11:51


Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение войти в «Совет мира» Трампа в качестве одного из учредительных членов.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении.

«Премьер-министр принял предложение с любовью и ответственностью, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру», — написал в социальной сети пресс-секретарь премьер-министра Армении.

По имеющейся на данный момент информации, Трамп также направил приглашения в совет лидерам Аргентины, Канады, Германии, Финляндии, Израиля, России, Венгрии и Беларуси.


