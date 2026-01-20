Пашинян принял приглашение Трампа в «Совет мира»

20.01.2026 11:51





Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение войти в «Совет мира» Трампа в качестве одного из учредительных членов.



Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении.



«Премьер-министр принял предложение с любовью и ответственностью, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру», — написал в социальной сети пресс-секретарь премьер-министра Армении.



По имеющейся на данный момент информации, Трамп также направил приглашения в совет лидерам Аргентины, Канады, Германии, Финляндии, Израиля, России, Венгрии и Беларуси.







