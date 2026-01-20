|
|
|
Трамп пригрозил Франции 200-процентными тарифами на вино и игристые вина
20.01.2026 11:55
Президент США Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон никому не нужен и в любом случае очень скоро покинет администрацию президента Франции.
Трампа спросили, как он отреагировал на решение президента Франции не присоединяться к «Совету мира», на что лидер Соединённых Штатов ответил, что об этом не знал.
По его словам, он введёт 200-процентные тарифы на импортируемые из Франции вино и игристые вина.
«Он так сказал? Он никому не нужен, потому что всё равно очень скоро покинет администрацию. Если они настроены враждебно, я введу 200-процентные тарифы на их вино и игристые вина — и он присоединится к совету. Если он действительно это сказал — возможно, вы передаёте мне это немного иначе — но если он и правда так сказал, то, как вы знаете, через несколько месяцев он покинет свой пост», — заявил Трамп.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна