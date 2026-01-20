Трамп пригрозил Франции 200-процентными тарифами на вино и игристые вина

20.01.2026 11:55





Президент США Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон никому не нужен и в любом случае очень скоро покинет администрацию президента Франции.



Трампа спросили, как он отреагировал на решение президента Франции не присоединяться к «Совету мира», на что лидер Соединённых Штатов ответил, что об этом не знал.



По его словам, он введёт 200-процентные тарифы на импортируемые из Франции вино и игристые вина.



«Он так сказал? Он никому не нужен, потому что всё равно очень скоро покинет администрацию. Если они настроены враждебно, я введу 200-процентные тарифы на их вино и игристые вина — и он присоединится к совету. Если он действительно это сказал — возможно, вы передаёте мне это немного иначе — но если он и правда так сказал, то, как вы знаете, через несколько месяцев он покинет свой пост», — заявил Трамп.







