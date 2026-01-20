Омбудсмен обжаловал в КС запреты, наложенные на участников собраний или манифестаций

20.01.2026 13:55





Народный защитник Грузии обратился в Конституционный суд Грузии с конституционным иском, оспаривающим ограничения, установленные для участников собраний или манифестаций законом Грузии «О собраниях и манифестациях», в том числе blanket-запрет на скрытие лица с помощью маски или любых других средств.



Об этом сообщает Аппарат омбудсмена Грузии.



«Помимо содержания запретов, связанных с порядком проведения собраний и манифестаций, в конституционном иске оспаривается состав ответственности, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях Грузии, как альтернативная мера — лишение свободы, так и предусмотренный законом размер штрафа.



Кроме того, в конституционном иске оспаривается уголовная ответственность, предусмотренная УК Грузии, которая применяется к участнику собрания или манифестации, включая несовершеннолетнего, и организатору за повторное совершение того же действия, наказуемого административным взысканием, в виде лишения свободы», — говорится в заявлении Народного защитника Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





