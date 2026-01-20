Руководителем Национального центра оценки и экзаменов назначена Тамар Меманишвили

20.01.2026 15:11





Руководителем ЮЛПП Национальный центр оценки и экзаменов назначена Тамар Меманишвили.



По информации Министерства образования, науки и молодежи Грузии, нового руководителя сотрудникам учреждения представили министр образования Гиви Миканадзе и первый заместитель Леван Гирсиашвили.



«Министр поздравил Тамар Меманишвили с назначением и пожелал ей успехов.



У Тамар Меманишвили многолетний опыт работы в публичном секторе. В разное время она занимала должности главы администрации (департамента) Министерства образования, науки и молодежи, главы отдела анализа и институционального развития отдела управления человеческими ресурсами и институционального развития парламента Грузии. Также являлась главой отдела управления человеческими ресурсами Академии МВД Грузии и др.», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





