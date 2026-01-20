АМЮГ: ЕСПЧ установил нарушение по делу участника протеста против закона об иноагентах

Неправительственная правозащитная организация АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) выиграла спор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу участника митингов против закона об иноагентах в 2023 году Георгия Меквабишвили.



НПО поясняет, что Страсбургский суд установил нарушение пункта 1 статьи 6 и статьи 11-й конвенции. В частности, ЕСПЧ закрепил за Меквабишвили право на справедливое судебное разбирательство, поскольку обвинительный приговор был основан только на показаниях полицейского.



Также было установлено нарушение свободы собраний, поскольку в деле Меквабишвили нигде не было замечено, что он нарушал правила проведения манифестаций.



В то же время Страсбургский суд обязал правительство Грузии выплатить 665 евро за материальный ущерб Меквабишвили и 1 600 евро за нематериальный ущерб.



Напомним, Георгий Меквабишвили был задержан во время протестов против закона об иноагентах 8 марта 2023 года. Во время разгона митинга Меквабишвили по телефону сообщил о предполагаемом жестоком обращении сотрудников полиции с другими демонстрантами.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

