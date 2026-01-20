Гражданин, задержанный во время акций протеста против закона "об иноагентах", выиграл спор у правительства Грузии в ЕСПЧ

Гиорги Меквабишвили был задержан в 2023 году, когда «Грузинская мечта» впервые инициировала закон "об иноагентах" или "русский закон". Его интересы представляла Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA).



7–8 марта 2023 года акция протеста, проходившая вблизи здания парламента, была разогнана с применением полицейской силы. При этом полиция активно использовала практику неизбирательных задержаний участников акции.



По данным GYLA, во время разгона Меквабишвили снимал на телефон предполагаемое насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении другого лица и призывал полицию прекратить применение силы.



В этот момент он был задержан на основании статей 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов) КоАП.



Подробно:



По утверждению полиции, заявитель был задержан за неподчинение требованию освободить проезжую часть дороги, несмотря на то, что он передвигался по тротуару. Заявитель провёл более 35 часов в изоляторе. По оценке GYLA, государство не обосновало причины продления срока его задержания. Этим вопросом не поинтересовался и судья при рассмотрении дела об административном правонарушении.



Привлечение заявителя к административной ответственности было осуществлено на основании Кодекса об административных правонарушениях 1984 года, в результате чего ему был назначен штраф в размере ₾2 000.

В жалобе, поданной в ЕСПЧ заявитель просил установить нарушение нескольких статей Европейской конвенции.



Страсбургский суд пришёл к выводу, что в отношении Гиорги Меквабишвили были нарушены две статьи Конвенции:

— статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство);

— статья 11 (свобода собраний).



Государство обязано выплатить заявителю:

€665 — в качестве компенсации материального ущерба;

€1 600 — в качестве компенсации морального вреда;

также любые налоги, которые могут быть начислены на указанные суммы.



Нарушения Европейской конвенции



Статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство)



ЕСПЧ установил, что национальные суды не обеспечили надлежащего обоснования привлечения Меквабишвили к ответственности. Помимо версии полиции, в деле отсутствовали независимые доказательства, а бремя доказывания фактически было возложено на заявителя. Кроме того, суды не дали оценки законности полицейского приказа, неповиновение которому вменялось ему в вину. Это подорвало общую справедливость разбирательства.



Статья 11 (свобода собраний)



Суд пришёл к выводу, что власти не представили достаточных и обоснованных причин для разгона всей демонстрации и расчистки дороги. Материалы дела не подтверждают, что акция носила насильственный характер или была направлена на срыв работы парламента. Вмешательство в право на свободу собраний было признано несоразмерным и необоснованным.







