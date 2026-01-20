Правительственная комиссия займется и ценами на топливо

20.01.2026 17:45





Действующая в связи с ценами на продовольствие правительственная координационная комиссия под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе будет работать по вопросам цен на продукты питания, медикаменты и топливо - решение об этом было принято на первом заседании комиссии, которое состоялось сегодня в администрации правительства. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.



По их же данным, члены комиссии обсудили план действий на ближайшие недели, в том числе, состоятся встречи с производителями, представителями розничных торговых сетей и дистрибьюторских компаний. Правительственная комиссия будет работать в координации с соответствующей парламентской комиссией и завершит работу, предположительно, до конца апреля.



«В процессе работы комиссии обществу будет предоставляться детальная информация, какова реальная стоимость продукции, что входит в цену и где имеются нелогичные наценки. Члены комиссии надеются, что снижение цен начнется уже в ходе рабочего процесса.



Членами правительственной координационной комиссии являются министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе, глава администрации правительства Леван Жоржолиани и председатель Агентства конкуренции и защиты прав потребителей Ираклий Леквинадзе», - отмечается в информации.





