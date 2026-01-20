Кая Каллас: Евросоюз не намерен начинать ссору с США из-за вопроса Гренландии

Евросоюз не намерен «начинать ссору» с США из-за вопроса Гренландии, однако будет защищать свои позиции и располагает для этого соответствующими инструментами. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая в Страсбурге на слушаниях в Европарламенте, посвящённых Гренландии и трансатлантическим отношениям.



«Евросоюз не собирается начинать ссору, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов», — заявила Каллас.



По её словам, угрозы «не заставят Данию отказаться от Гренландии, однако сделают и США, и Европу беднее».



«Евросоюз безусловно остаётся на стороне Дании и Гренландии в вопросе защиты их территориальной целостности и суверенитета. Заявления президента Трампа в субботу создали ситуацию, в которой мы ранее не находились. Наш ответ должен заключаться в следующем: сохранять спокойствие, отстаивать свои позиции и действовать совместно», — подчеркнула Каллас.



Кроме того, она заявила: «Гренландия и Дания ведут переговоры с США. Именно так поступают ответственные союзники — они разговаривают, однако тон разговора имеет значение, и угрозы недопустимы».



