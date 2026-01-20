51 страна приглашена Трампом в «Совете мира» — полный список

Президент США Дональд Трамп принял решение создать «Совет мира» по типу Организации Объединенных Наций и объявил об этом на прошлой неделе.



Первоначальной целью совета будет реализация второго этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС и окончательное прекращение конфликта в регионе. Согласно опубликованной информации, в будущем его целью будет обеспечение мира во всем мире. Как известно, в среду на Экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп официально учредит его, а также официально опубликует список приглашенных стран, хотя Bloomberg, ссылаясь на источник в Белом доме, уже успел определить 51 приглашенную страну. Европейская комиссия также входит в число приглашенных.



Примечательно, что большинство стран в списке находятся в Европе и Азии. В него входят все страны «большой семерки». В список также вошли государства, приглашение которых может существенно помешать формированию «Совета мира». Например, среди приглашенных стран есть Россия и Беларусь. Также в списке значатся Пакистан и Индия, Турция и Кипр. Подавляющее большинство перечисленных государств подтвердили, что получили прямое приглашение от Трампа. Некоторые из них выразили готовность присоединиться к «Мирному совету». Однако есть и пример Франции, которая пока что является первой и единственной страной, отказавшейся от членства, несмотря на приглашение. Следует также отметить, что в обмен на членство в «Совете мира» все страны должны будут платить ежегодный членский взнос в размере 1 миллиарда долларов. Полный список выглядит следующим образом:



Албания

Аргентина

Австралия

Австрия

Бахрейн

Беларусь

Бразилия

Великобритания

Венгрия

Вьетнам

Германия

Греция

Египет

Европейская комиссия

Израиль

Индия

Индонезия

Иордания

Ирландия

Испания

Италия

Казахстан

Канада

Катар

Кипр

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Оман

ОАЭ

Пакистан

Парагвай

Польша

Португалия

Южная Корея

Румыния

Россия

Саудовская Аравия

Сингапур

Словения

Таиланд

Турция

Узбекистан

Украина

Финляндия

Франция

Швейцария

Швеция

Япония





