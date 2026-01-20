Представитель партии Сила народа» участвовал в форуме, одним из руководителей которого являетя Игорь Гиоргадзе

20-21 сентября 2025 года прошел международный форум под эгидой Ассамблеи народов Мира, одним из руководителей которой является бывший глава спецслужб Грузии - Игорь Гиоргадзе.



Среди спикеров съезда числился один из лидеров парламентской партии «Сила народа» (радикальное крыло грузинской мечты) Давид Картвелишвили. В абхазскую делегацию входили помимо прочих глава филиала Ассамблеи в Абхазии и бывший лидер сепаратистов Аслан Бжания.



Ассамблея является инициатором строительства Хаба в Гальском районе Абхазии. Сам терминал зарегистрирован в Москве. По официальным данным, гендиректором является Мельников Игорь Александрович. Проект Гальского транзитного хаба был инициирован в рамках «Ассамблеи народов мира», филиал которой открылся в Абхазии. Одним из руководителей этой ассамблеи является Игорь Гиоргадзе.



В одном из своих интервью Гиоргадзе заявил, что восстановить отношения с Абхазией и т.н. Южной Осетией (оккупированные Россией территории Грузии) можно только через Евразийский проект.





