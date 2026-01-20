Адвокат: Нана Сандер прекратила голодовку

20.01.2026 19:54





Одна из обвиняемых по делу о событиях, произошедших 4 октября у дворца Атонели, Нана Сандер прекратила голодовку, сообщил на судебном заседании адвокат Николоз Болквадзе.



Кроме того, на сегодняшнем заседании адвокат подал ходатайство об отмене Сандер меры пресечения в виде лишения свободы и о залоге в размере 5000 лари.



Как заявил адвокат Николоз Болквадзе на судебном заседании, меру пресечения в отношении Сандер следует изменить не только из-за состояния ее здоровья, но и потому, что по делу от 4 октября против нее нет доказательств.



« Проведены исследования, сатурация низкая, уровень сахара тоже, что привело ее чуть ли не в коматозное состояние. Может быть не только состояние ее здоровья для изменения меры пресечения, должно быть изменено и в правовом плане.



Предстоит изучить много материалов. Мы все убедились, что сторона обвинения не сможет представить доказательства относительно Наны Сандер, никакого насилия со стороны г-жи Наны не зафиксировано. Г-жа Нана, как обычная гражданка страны, фиксирует свое мнение и начала это давно.



В деле в плане видеоматериалов нет доказательств против Сандер. Мы считаем, что г-же Нане следует заменить самую строгую меру пресечения - заключение. Мы не указываем только на состояние ее здоровья, но и уже изученные доказательства, которые подтверждают, что дальнейшее заключение в отношении нее не должно использоваться», - заявил Николоз Болквадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





