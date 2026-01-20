Сонгулашвили: О конкретных результатах работы правительственной комиссии по ценам общественность будет проинформирована к концу апреля

20.01.2026 19:55





По заявлению министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства, члена правительственной координационной комиссии по вопросам цен на продовольственные товары Давида Сонгулашвили, до конца апреля общественности станут известны конкретные результаты деятельности комиссии.



«На организационном заседании правительственной комиссии мы обсудили план и процесс того, как будет проходить работа; были запланированы встречи со всеми вовлечёнными сторонами, чтобы обсудить план действий и определить результаты, достижение которых является важным в рамках работы этой комиссии», — отметил Давид Сонгулашвили.



Правительственная координационная комиссия по вопросам цен на продовольственные товары, действующая под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе, также будет работать по направлениям цен на медикаменты и топливо. Соответствующее решение было принято на первом заседании комиссии, которое состоялось в администрации правительства.



На заседании члены комиссии рассмотрели план действий на ближайшие недели, предусматривающий встречи с производителями, представителями розничных торговых сетей и дистрибьюторских компаний.



Комиссия будет работать в координации с соответствующей парламентской комиссией и, предположительно, завершит свою деятельность к концу апреля. В процессе работы обществу поэтапно будет предоставляться подробная информация о реальной стоимости продукции, составляющих цены и возможных нелогичных наценках. Члены комиссии предполагают, что снижение цен начнётся постепенно уже параллельно с ходом рабочего процесса.





