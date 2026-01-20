Суд оставил задержанных по делу об акции 4 октября в заключении

Тбилисский городской суд оставил под стражей задержанных по делу об акции 4 октября.



Часть адвокатов обвиняемых ходатайствовала об отмене меры пресечения в виде заключения, а часть ходатайствовала о залоге в качестве альтернативы. Защита в качестве мотива назвала то, что представленные в деле доказательства не выявляют вину их подзащитных.



Прокуратура потребовала оставить в силе меру пресечения в виде лишения свободы, назвав мотивом опасность влияния обвиняемых на свидетелей, совершения нового преступления и того, что они могут скрыться. В конечном итоге суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил задержанных по делу об акции 4 октября под стражей.



Напомним, в связи с событиями, произошедшими возле дворца Атонели 4 октября, Беке Келехсашвили, Мамуке Лабучидзе, Гуриэла Кардава, Вахтангу Пицхелаури, Александру Хабеишвили, Або Навериани, Антону Уперу, Автандилу Сурманидзе, Георгию Муладзе и Темуру Курцикидзе предъявлено обвинение по статье 19-222-й, часть 2-я, подпункт ,,а» (попытка захвата объекта стратегического и особого значения, совершенная группой лиц) и статье 225-й, часть 2-я (участие в групповом насилии) УК Грузии.



Мариам Меканцишвили обвиняется по статье 226 Уголовного кодекса (организация групповых действий). Нана Сандер обвиняется по статье 225, части 1 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет. Ей также предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.





