Кая Каллас: Гренландия принадлежит ее народу, никакие угрозы или тарифы этого не изменят


20.01.2026   22:28


Гренландия принадлежит ее народу. Никакие угрозы или пошлины этого не изменят. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы сохранять спокойствие, придерживаться своей позиции и действовать вместе, - заявила Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас, выступая в Европарламенте.

Каллас говорила о стратегической важности Гренландии и заявила, что ЕС поддерживает Гренландию и Королевство Дания в защите их территориальной целостности и суверенитета.

«Гренландия имеет стратегическое значение, это не секрет. Рядом с ней проходят ключевые подводные маршруты, а под землей крайне важное сырье, имеющее значение для мировой экономики.

Позвольте мне ясно сказать: Гренландия принадлежит ее народу. Никакие угрозы или пошлины этого не изменят. Суверенитет не продается. Евросоюз вне всякого сомнения стоит рядом с Гренландией и Королевством Дания в защите их территориальной целостности и суверенитета.

Заявления президента Трампа, сделанные в субботу, создают ситуацию, с которой мы прежде не сталкивались. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы сохранять спокойствие, придерживаться своей позиции и действовать вместе»,- сказала Каллас.


