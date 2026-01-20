Кая Каллас: Гренландия принадлежит ее народу, никакие угрозы или тарифы этого не изменят

20.01.2026 22:28





Гренландия принадлежит ее народу. Никакие угрозы или пошлины этого не изменят. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы сохранять спокойствие, придерживаться своей позиции и действовать вместе, - заявила Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас, выступая в Европарламенте.



Каллас говорила о стратегической важности Гренландии и заявила, что ЕС поддерживает Гренландию и Королевство Дания в защите их территориальной целостности и суверенитета.



«Гренландия имеет стратегическое значение, это не секрет. Рядом с ней проходят ключевые подводные маршруты, а под землей крайне важное сырье, имеющее значение для мировой экономики.



Позвольте мне ясно сказать: Гренландия принадлежит ее народу. Никакие угрозы или пошлины этого не изменят. Суверенитет не продается. Евросоюз вне всякого сомнения стоит рядом с Гренландией и Королевством Дания в защите их территориальной целостности и суверенитета.



Заявления президента Трампа, сделанные в субботу, создают ситуацию, с которой мы прежде не сталкивались. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы сохранять спокойствие, придерживаться своей позиции и действовать вместе»,- сказала Каллас.





