Госминистр Великобритании призвал власти Грузии вернуть страну на путь демократии

20.01.2026





Госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и приморских территорий Стивен Даути призвал власти Грузии вернуть страну на демократический путь.



Британский политик считает, что демократия в Грузии находится под угрозой.



«Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими союзниками, чтобы отреагировать на эту обеспокоенность. В октябре прошлого года я вновь выразил свою обеспокоенность министру иностранных дел Грузии Бочоришвили в связи с отступлением от демократии, арестами оппозиции и нападениями на послов союзников.



Мы призываем руководство Грузии отменить репрессивное законодательство, освободить политических заключенных и вернуть страну на демократический путь», — заявил Стивен Даути.





