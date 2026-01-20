|
Госминистр Великобритании призвал власти Грузии вернуть страну на путь демократии
20.01.2026 22:33
Госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и приморских территорий Стивен Даути призвал власти Грузии вернуть страну на демократический путь.
Британский политик считает, что демократия в Грузии находится под угрозой.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими союзниками, чтобы отреагировать на эту обеспокоенность. В октябре прошлого года я вновь выразил свою обеспокоенность министру иностранных дел Грузии Бочоришвили в связи с отступлением от демократии, арестами оппозиции и нападениями на послов союзников.
Мы призываем руководство Грузии отменить репрессивное законодательство, освободить политических заключенных и вернуть страну на демократический путь», — заявил Стивен Даути.
