Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Госминистр Великобритании призвал власти Грузии вернуть страну на путь демократии


20.01.2026   22:33


Госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и приморских территорий Стивен Даути призвал власти Грузии вернуть страну на демократический путь.

Британский политик считает, что демократия в Грузии находится под угрозой.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими союзниками, чтобы отреагировать на эту обеспокоенность. В октябре прошлого года я вновь выразил свою обеспокоенность министру иностранных дел Грузии Бочоришвили в связи с отступлением от демократии, арестами оппозиции и нападениями на послов союзников.

Мы призываем руководство Грузии отменить репрессивное законодательство, освободить политических заключенных и вернуть страну на демократический путь», — заявил Стивен Даути.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна