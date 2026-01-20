|
|
|
Эммануэль Макрон: США хотят ослабить и подчинить Европу
20.01.2026 23:16
«Мир переживает отход от установленных правил и международного права», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, имперские амбиции вновь дают о себе знать.
Эммануэль Макрон также осудил «дрейф в сторону автократии» и тот факт, что «конфликты стали нормой».
«Это переход к миру без правил, где международное право попирается, а единственный закон, который имеет значение, — это закон сильнейшего, и имперские амбиции вновь проявляются», — заявил президент Франции, подчеркнув, что мир находится в фазе крайней дестабилизации с точки зрения безопасности и экономики.
Кроме того, по словам Эммануэля Макрона, Соединённые Штаты стремятся ослабить и подчинить Европу. Однако он отметил, что у Европы есть сильные инструменты для сопротивления.
«У Европы есть очень мощные инструменты, и мы должны использовать их тогда, когда нас не уважают и не соблюдают правила игры», — отметил Макрон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна