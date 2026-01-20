Эммануэль Макрон: США хотят ослабить и подчинить Европу

20.01.2026 23:16





«Мир переживает отход от установленных правил и международного права», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



По его словам, имперские амбиции вновь дают о себе знать.



Эммануэль Макрон также осудил «дрейф в сторону автократии» и тот факт, что «конфликты стали нормой».



«Это переход к миру без правил, где международное право попирается, а единственный закон, который имеет значение, — это закон сильнейшего, и имперские амбиции вновь проявляются», — заявил президент Франции, подчеркнув, что мир находится в фазе крайней дестабилизации с точки зрения безопасности и экономики.



Кроме того, по словам Эммануэля Макрона, Соединённые Штаты стремятся ослабить и подчинить Европу. Однако он отметил, что у Европы есть сильные инструменты для сопротивления.



«У Европы есть очень мощные инструменты, и мы должны использовать их тогда, когда нас не уважают и не соблюдают правила игры», — отметил Макрон.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





